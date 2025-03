Goleiro da Argentina justifica embaixadinhas e brinca com 'veto' de Scaloni

O goleiro Dibu Martínez explicou as embaixadinhas durante a vitória da Argentina sobre a seleção brasileira, por 4 a 1, pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2026.

"São coisas que às vezes faço no meu clube [Aston Villa]. A bola só subiu um pouco no ar. Sei que o treinador [Lionel Scaloni] não gosta muito desse tipo de coisa. Talvez, se eu fizesse mais três embaixadinhas, ele me tiraria. Ele é meio louco", disse Dibu Martínez em entrevista coletiva.

Aos 37 minutos do segundo tempo, quando a Argentina já vencia por 4 a 1, Otamendi recuou uma bola para Emiliano Martínez, que aproveitou para fazer três embaixadinhas. Enquanto a torcida ovacionou o goleiro, o técnico Lionel Scaloni desaprovou a atitude.

Dibu também provocou a seleção brasileira nas redes sociais. O goleiro publicou fotos da partida com a música "Balada", do cantor Gusttavo Lima.

"Obrigado, gente, por essa recepção e apoio. Nos dedicamos com compromisso e sacrifício por vocês. Este time não vai parar. #baile", escreveu Dibu Martínez.

Com a vitória, a Argentina, já classificada para a próxima Copa do Mundo, segue na liderança das Eliminatórias Sul-Americanas, com 31 pontos somados. Os argentinos voltam a campo apenas na data-Fifa de junho, quando encaram Chile e Colômbia.