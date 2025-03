Day Rodríguez celebra atuação individual e valoriza comportamento do Corinthians em goleada

O Corinthians estreou no Campeonato Brasileiro feminino com uma grande vitória sobre o Real Brasília, no Bezerrão, em Brasília (DF). As Brabasa atropelaram as adversárias e aplicaram uma goleada de 8 a 2. Um dos grandes destaques do Alvinegro foi Day Rodríguez.

Contratada junto ao Grêmio no início da temporada, Day Rodríguez fez seu segundo jogo como titular do Corinthians na vitória da última segunda-feira. A camisa 31 do Timão foi peça importante na vitória: abriu caminho para o segundo gol e deu uma bela assistência para o oitavo.

No segundo tento corintiano, a venezuelana fez o cruzamento que levou à falha da goleira Camila Menezes e ao consequente gol de Andressa Alves. Já no oitavo e último gol da partida, a volante fez o giro, se livrou da marcação, e encontrou linda enfiada de bola para Robledo, que chutou forte e estufou a rede adversária.

"Muito feliz pela minha partida, pela assistência. Jogar no Corinthians é uma responsabilidade muito grande, mas também é muito motivador. Espero que essa tenha sido minha primeira participação de muitas em gols", comemorou a jogadora após a partida.

Um dos favoritos ao título, o Corinthians iniciou o torneio de 2025 com o pé direito e já ocupa a segunda colocação na tabela - fica atrás da Ferroviária apenas pelos critérios de desempate. Depois do vice na Supercopa, a vitória foi importante para a equipe e para a torcida, como colocou Day.

"Foi uma ótima estreia, uma vitória muito importante para começarmos o campeonato. Nos comportamos muito bem em campo e conseguimos alcançar nosso objetivo, que era sair com a vitória", continuou Day. "Agora o foco é na próxima partida, estamos preparadas para buscar os três pontos".

O Corinthians volta a campo pelo Brasileirão feminino na próxima quinta-feira (27), às 16h (de Brasília), para enfrentar o Juventude. O confronto marcará a estreia das Brabas em casa nesta temporada, após quatro jogos longe da Fiel Torcida.

O Corinthians é o maior campeão do Brasileiro feminino, com seis títulos (2018, 2020, 2021, 2022, 2023 e 2024). Neste 2025, as Brabas vão em busca do heptacampeonato. Além disso, a equipe ainda disputa a Libertadores, a Copa do Brasil e o Campeonato Paulista.