Danilo está fora das estreias do Fla no Brasileiro e na Libertadores

O zagueiro Danilo está fora fora das estreias do Flamengo no Campeonato Brasileiro e na Libertadores.

O que aconteceu

O jogador voltou a sentir dores na coxa direita e teve uma lesão constatada após exames médicos. Ele já iniciou o processo de fisioterapia no Ninho do Urubu.

Danilo já havia se recuperado e vinha treinando com o elenco. A recaída aconteceu no treino de ontem.

Com a contusão, o zagueiro está fora de, ao menos, os seguintes jogos: Internacional, neste sábado (29), no Maracanã, pela estreia no Brasileiro; Deportivo Táchira, no próximo dia 3, na Venezuela, pela estreia no Grupo C da Libertadores.

Confira a nota oficial do Flamengo

"BOLETIM DE IMPRENSA

O jogador Danilo, que já havia retornado aos treinamentos com o elenco do Flamengo, sentiu dores na coxa direita na atividade da última terça-feira (25). Foi realizado exame de imagem pelo clube na manhã desta quarta-feira (26), no qual constatou-se uma nova lesão muscular. O atleta já iniciou tratamento com a fisioterapia no CT George Helal. Ele não terá condições de jogo para as estreias do time no Campeonato Brasileiro e também na CONMEBOL Libertadores".