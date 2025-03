Corinthians x Palmeiras: veja informações e prováveis escalações da final do Paulista

O campeão do Campeonato Paulista de 2025 será definido nesta quinta-feira, em jogo de volta da final entre Corinthians e Palmeiras. As equipes se enfrentam a partir das 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena, em São Paulo.

O Timão entra em campo com a vantagem construída por 1 a 0, no jogo de ida, no Allianz Parque, com gol de Yuri Alberto. Com isso, a equipe alvinegra precisa somente de um empate para erguer a taça. A equipe comandada por Ramón Díaz tenta quebrar um jejum de seis anos sem levantar uma taça. Do outro lado, o Verdão busca a virada para conquistar o tetracampeonato inédito.

Assim, o Alviverde precisa de uma vitória por dois gols se quiser ser campeão ainda no tempo normal. Em caso de triunfo simples e consequente empate no placar agregado, a decisão irá para os pênaltis.

Para esta partida, o técnico Ramón Díaz tem a expectativa de poder mandar a campo um time com força máxima. O atacante Yuri Alberto e o meia Rodrigo Garro, que sofreram com desconfortos no ombro e no joelho, respectivamente, têm treinado normalmente e não são problemas. O argentino ainda pode contar com o meia Igor Coronado, que está em transição física após sofrer uma lesão no tendão do adutor da perna direita.

Pelo lado palmeirense, o técnico Abel Ferreira deve ter o retorno do meio-campista Mauricio, que se recuperou de cirurgia no ombro direito e treinou com o elenco durante o período de 11 dias entre as finais do Estadual. O treinador também deve ter à disposição o quinteto que esteve servindo as respectivas seleções durante a data Fifa: Estêvão, Emiliano Martínez, Facundo Torres, Piquerez, Richard Ríos e Weverton.

O zagueiro Gustavo Gómez (lesão no joelho direito) e o lateral direito Marcos Rocha (lesão na coxa esquerda) seguem como baixas. Assim, Micael deve seguir como titular na zaga, enquanto Mayke deve assumir o setor direito. Ainda, estão sob tratamento do Departamento Médico Bruno Rodrigues (cirurgia no joelho direito) e Paulinho (cirurgia na perna direita).

FICHA TÉCNICA



CORINTHIANS X PALMEIRAS

Local: Neo Química Arena, em São Paulo (SP)



Data: 27 de março de 2025, quinta-feira



Hora: às 21h35 (de Brasília)



Árbitro: Matheus Delgado Candançan



Assistentes: Neuza Inês Back e Danilo Ricardo Simon Manis



VAR: Daiane Muniz

CORINTHIANS: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, José Martínez (Breno Bidon), André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.



Técnico: Ramón Díaz

PALMEIRAS: Weverton; Mayke, Murilo, Micael e Piquerez; Emiliano Martínez, Richard Ríos e Raphael Veiga; Estêvão, Facundo Torres e Vitor Roque.



Técnico: Abel Ferreira