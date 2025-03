Corinthians renova contrato com goleiro titular na Copinha até 2029; veja detalhes

O Corinthians renovou o contrato do jovem goleiro Kauê, de 21 anos, por mais quatro anos. O vínculo anterior se encerrava no fim deste ano e agora foi estendido até 31 de dezembro de 2029.

O clube do Parque São Jorge estipulou uma multa rescisória milionária para negociar Kauê. O valor para transações nacionais é de R$ 80 milhões. Já para equipes estrangeiras, a quantia chega a 50 milhões de euros (R$ 308,8 milhões).

"A sensação é maravilhosa de estar aqui estendendo meu contrato com o clube. Darei o meu melhor. Podem esperar tudo de mim. Vou me esforçar, trabalhar e estar o mais preparado possível para quando tiver minha estreia eu estar bem", celebrou o jogador.

O arqueiro, formado nas categorias de base do Corinthians, foi titular durante a campanha do time na Copinha deste ano. A equipe alvinegra acabou terminando a competição com o vice.

?? Faaala, Kauê! ?? Nosso #FilhoDoTerrão falou sobre a sensação de renovar o seu contrato com o Timão! ? Veja completo na Corinthians TV ?? https://t.co/kWPJbt7LKE#VaiCorinthians pic.twitter.com/CQCwiCB6gN ? Corinthians (@Corinthians) March 26, 2025

Atualmente, ele briga por espaço como terceiro goleiro do elenco comandado por Ramón Díaz. O titular da posição é Hugo, enquanto Matheus Donelli é o reserva imediato. Kauê e Felipe Longo, que já chegou a ser convocado para a Seleção Brasileira sub-20, disputam a outra vaga.

Kauê ainda não fez sua estreia pelo Timão, mas já chegou a aparecer no banco de reservas na partida contra a Portuguesa, em fevereiro, pela primeira fase do Campeonato Paulista. Na oportunidade, o Corinthians preservou titular e foi a campo com uma escalação toda reserva.