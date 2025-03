Como foi o último jogo de corintianos e palmeirenses antes da finalíssima

Jogadores de Corinthians e Palmeiras entraram em campo na segunda rodada de jogos da Data Fifa e fecharam suas participações nas respectivas seleções antes de retornarem aos clubes para a disputa da segunda partida da final do Paulistão.

Como os corintianos foram?

Memphis, Félix Torres e Romero chegam mais descansados. O holandês foi titular na queda da Holanda para a Espanha na Liga das Nações, mas o jogo foi realizado no último domingo. O equatoriano entrou apenas nos minutos finais do empate contra o Chile, e o paraguaio apenas os acréscimos do segundo tempo do 2 a 2 com a Colômbia.

André Carrillo e José Martínez foram titulares em Venezuela x Peru. O peruano atuou o jogo inteiro, e o venezuelano saiu após 78 minutos jogados na vitória da sua seleção por 1 a 0.

Os cinco corintianos convocados foram titulares no jogo da ida da final do Paulistão. Memphis foi fundamental com uma assistência, e Carrillo foi destaque na cadência do jogo. Martínez saiu no intervalo, Romero acabou substituído ao longo do segundo tempo, e Félix Torres seguiu até o fim.

Como os palmeirenses foram?

Facundo Torres, Emiliano Martínez, Estêvão e Weverton chegam "zerados". Os uruguaios não entraram em campo no empate por 0 a 0 com a Bolívia — Facundo sequer foi relacionado —, e os brasileiros também não saíram do banco contra a Argentina.

Piquerez e Richard Ríos voltam mais desgastados. Reserva, o uruguaio entrou durante o segundo tempo contra a Bolívia em partida que foi disputada em El Alto, que fica a 4.150m acima do nível do mar. O colombiano, que já havia jogado contra o Brasil, foi novamente titular diante do Paraguai e atuou nos mais de 100 minutos do duelo.

Os seis palmeirenses foram titulares no jogo de ida. Richard Ríos, Martínez e Facundo saíram ao longo da etapa final, e Weverton, Piquerez e Estêvão — principal arma do Palmeiras na partida — ficaram até o fim.

Decisão é na quinta

Corinthians e Palmeiras fazem o jogo de volta da final do Paulistão nesta quinta-feira. As equipes se enfrentam a partir das 21h35 (de Brasília), na Neo Química Arena.

O Corinthians chega em vantagem. O Timão pode até empatar para sair campeão, uma vez que venceu o duelo de ida por 1 a 0. O Palmeiras precisa de uma vitória por dois gols ou mais de vantagem para ser campeão. Triunfo palmeirense por um tento de diferença levará a decisão para os pênaltis.