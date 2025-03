Sem Marta, Arthur Elias convoca seleção para amistosos contra os EUA

O técnico Arthur Elias convocou a seleção brasileira feminina para os amistosos contra os Estados Unidos. As partidas serão em 5 de abril, no SoFi Stadium, em Los Angeles, e no dia 8, no PayPal Park, em San José.

O que aconteceu

As partidas — que reeditam a final das Olimpíadas de Paris 2024 — são preparatórias para a Copa América, que acontece entre 12 de julho e 2 de agosto, no Equador.

São os primeiros jogos da seleção feminina em 2025. A primeira convocação de Arthur Elias, porém, aconteceu em fevereiro, para um período de treinamentos na Granja Comary.

A convocação tem dois grandes objetivos, o primeiro é a nossa preparação para a Copa América, e o outro é a reafirmação da seleção brasileira entre as melhores seleções do mundo, para isso a gente vai enfrentar os EUA, que têm um histórico muito grande e vencedor, atual campeã olímpica. Vai ser um teste muito importante para esse grupo de atletas. Arthur Elias, técnico da seleção brasileira feminina

Nove das 23 convocadas atuam no futebol brasileiro. Foram quatro do Palmeiras, duas do Corinthians, duas do Cruzeiro e uma do São Paulo.

É um elenco com média de idade de 25 anos, 14 atletas atuando fora do Brasil, sete delas com um ritmo maior de jogo, já tendo jogado mais partidas nesta temporada, as que estão na Europa, assim como no México e Arábia Saudita

O desafio nesta convocação é porque temos um número grande de atletas que atuam nos EUA e o Brasil, então até a observação dessas jogadoras foi por um leque muito pequeno de partidas, mas eu vejo também que os clubes aproveitaram bem a pré-temporada. O futebol brasileiro vem crescendo bastante, a gente teve um resultado expressivo.

Veja a lista

Goleiras: Lorena (Kansas), Natascha (Palmeiras), Camila (Cruzeiro)

Zagueiras: Tarciane (Lyon), Isa Hass (Cruzeiro), Kaká (São Paulo), Lauren (Atl. de Madri)

Laterais: Bruninha (Gotham), Antonia (Real Madrid), Yasmin (Real Madrid), Fê Palermo (Palmeiras)

Meio-campistas: Duda Sampaio (Corinthians), Angelina (Orlando Pride), Lais Estevam (Palmeiras), Mariza (Corinthians)

Atacantes: Adriana (Al-Qadisiyah), Gio (Atl de Madri), Jheniffer (Tigres), Amanda Gutierres (Palmeiras), Kerolin (M. City), Gabi Portillo (Gotham), Ludmila (Chicago), Luany (Atl. de Madri).