Com Pedro, Flamengo publica lista dos 50 atletas inscritos para a Libertadores; veja

O Flamengo revelou, nesta quarta-feira, os jogadores que representarão o clube na Libertadores 2025. O atacante Pedro e o lateral-esquerdo Viña são dois dos 50 nomes presentes na lista. Ambos os atletas ainda não entraram em campo este ano por estarem se recuperando de graves lesões.

Depois de cair nas quartas de final na edição passada para o Peñarol, a equipe carioca busca a redenção e a conquista da quarta taça do torneio intercontinental.

Em 2025, o Flamengo está no grupo C, que também conta com LDU, do Equador, Central Córdoba, da Argentina, e Deportivo Táchira, da Venezuela. Os dois primeiros de cada chave avançam diretamente para as oitavas de final, enquanto os terceiros colocados vão aos playoffs das oitavas de final da Sul-Americana.

A estreia do Rubro-Negro está marcada para o dia 3, quinta-feira, às 21h30 (de Brasília), contra o Deportivo Táchira. A partida será disputada no Estádio Polideportivo de Pueblo Nuevo, na cidade de San Cristóbal, na Venezuela.

Confira a lista e numeração dos atletas:

1 - Rossi

2 - Varela

3 - Léo Ortiz

4 - Léo Pereira

5 - Erick

6 - Ayrton Lucas

7 - Luiz Araújo

8- Gerson

9- Pedro

10 - De Arrascaeta

11 - Everton Cebolinha

13 - Danilo

17 - Viña

18 - De La Cruz

19 - Lorran

20 - Matheus Gonçalves

23 - Juninho

24 - Lucas Furtado

25 - Matheus Cunha

26 - Alex Sandro

27 - Bruno Henrique

29 - Allan

30 - Michael

33 - Cleiton

35 - Rayan Lucas

40 - Felipe Teresa

41 - Da Mata

43 - Wesley

44 - Carbone

47 - Guilherme

49 - Dyogo Alves

50 - Plata

51 - Daniel Soares

52 - Evertton Araújo

54 - Shola

56 - Pablo Lúcio

57 - Iago

58 - Léo Nanneti

60 - João Alves

61 - João Victor

64 - Walace Yan

68 - Jorge Mora

72 - Lucas Vieira

74 - Gusttavo

76 - Luiz Felipe

78 - Felipe Lima

79 - Joshua

80 - Camargo

81 - Douglas

82 - Jheferson