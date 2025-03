Com nova lesão, Danilo desfalcará Flamengo nas estreias do Brasileirão e da Libertadores

O Flamengo divulgou que Danilo lesionou, novamente, o músculo posterior da coxa direita. Com a contusão, o defensor será baixa para o Rubro-Negro nas estreias do Brasileirão e da Libertadores.

O clube informou por meio de nota que o jogador sentiu dores na coxa direita em atividade na última terça-feira. Após exame de imagem, realizado na manhã desta quarta, foi confirmada uma nova lesão no local. Os cariocas ainda informaram que o atleta iniciou o tratamento com a fisioterapia e que não terá condições de jogo para as estreias do time.

Danilo havia acabado de se recuperar de uma lesão de grau I, no mesmo músculo. Esta contusão já tinha tirado o zagueiro da final do Campeonato Carioca, diante do Fluminense.

Desta forma, o atleta irá perder a primeira partida do Flamengo pelo Brasileirão, diante do Internacional, neste sábado. Também deve ser desfalque na estreia da Libertadores, contra o Deportivo Táchira, na próxima quinta-feira.