Com convocados de volta, Corinthians faz último treino para final do Paulista; veja provável escalação

O Corinthians realizou, na tarde desta quarta-feira, o último treino antes da final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. A atividade comandada pelo técnico Ramón Díaz contou com o retorno dos convocados nesta última data Fifa.

O zagueiro Félix Torres, os meio-campistas José Martínez (Venezuela) e André Carrillo (Peru), e os atacantes Memphis Depay (Holanda) e Romero (Paraguai) se reapresentaram no CT Dr. Joaquim Grava e integraram os trabalhos junto aos demais atletas do elenco.

Romero, aliás, chegou mais tarde. O paraguaio, que retornou ao Brasil em voo fretado de Barranquilla, junto com Richard Ríos, teve sua volta atrasada por um problema na aeronave, que chegou a ser atingida por um raio.

O grupo realizou um treino tático e ensaiou bolas paradas e cobranças de pênalti. José Martínez e André Carrillo, que foram titulares de suas seleções nos jogos desta quarta-feira, pelas Eliminatórias, podem iniciar a decisão no banco por desgaste físico. Já Yuri Alberto e Rodrigo Garro, que vinha reclamando de incômodos no ombro e no joelho, respectivamente, devem ficar à disposição de Ramón.

A provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, José Martínez (Breno Bidon), André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

O Derby decisivo está agendado para esta quinta-feira, na Neo Química Arena. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília).

O Timão defende a vantagem de 1 a 0 construída no jogo de ida, no Allianz Parque. A equipe precisa apenas de um empate para assegurar o título. Uma derrota por um gol de diferença leva o duelo para as penalidades, enquanto um revés por dois ou mais gols dá a taça estadual ao Palmeiras.

O time do Parque São Jorge, além de tentar encerrar o jejum de seis anos e voltar a ser campeão, quer evitar o tetracampeonato inédito do rival.