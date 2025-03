Colby Covington ameaça comentarista do UFC: 'Vai levar um tapa'

Conhecido por suas declarações polêmicas, Colby Covington está novamente em destaque, mas desta vez por uma ameaça direcionada ao comentarista do UFC Paul Felder. Em uma entrevista recente ao "Submission Radio", Covington afirmou que, se Felder continuasse a falar mal dele, seria "surrado".

O motivo da bronca são as críticas que teriam sido feitas por Felder durante as transmissões do Ultimate à performances do meio-médio (77kg) americano. Na sua última luta no octógono, Colby foi atropelado por Joaquin Buckley no dia 15 de dezembro de 2024, no UFC Tampa, resultado que marcou sua segunda derrota consecutiva. 'Chaos' foi duro nas palavras e deixou seu recado.

"Se Paul Felder continuar abrindo a boca da cabine de comentários, ele vai acabar levando um tapa. Esse cara estava falando mal de mim, dizendo que fez isso e aquilo... Quando você começa a tentar destruir meu nome na mídia, eu não vou deixar barato. O que esse cara fez no esporte? Ele nunca foi um dos protagonistas de uma luta principal, nunca fez nada de relevante. Ele é um saco de pancadas, sempre perdeu para todo mundo", exclamou o atleta.

E a treta continua

Como se a ameaça não fosse suficiente, 'Chaos' ainda aproveitou a oportunidade para compartilhar uma suposta história que guardava sobre Paul Felder. Uma situação constrangedora, que, segundo o atleta, teria ocorrido após uma visita de ambos a uma base militar.

"Ei, Denis, quero que você pergunte a ele da próxima vez que o encontrar pessoalmente. Pergunte sobre a vez em que estávamos na Base Conjunta Langley Eustace, a base do Exército e da Força Aérea, e ele foi preso com algemas pela polícia militar a um vaso sanitário no banheiro porque estava bêbado", revelou Coby.

