COB forma mais uma turma de seu programa de transição de carreira

Nesta quarta-feira, o Comitê Olímpico do Brasil (COB) formou mais uma turma em seu Programa de Carreira do Atleta - Núcleo de Transição de Carreira (PCA Transição). A cerimônia foi realizada no Centro de Treinamento do Time Brasil, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro. No 12º ano da iniciativa, foram 11 formandos, entre eles os medalhistas olímpicos Erlon Santos, prata na canoagem na Rio 2016, e Rosangela Santos, bronze no atletismo em Pequim 2008.

Ao todo, 146 atletas passaram pelo PCA desde 2012 (incluindo os formandos de 2024/2025). A lista inclui a bicampeã olímpica de vôlei Fabi Alvim, a campeã olímpica no judô Sarah Menezes, os medalhistas de prata André Domingos, do atletismo, Ágatha e Bárbara Seixas, do vôlei de praia, a estrela da ginástica Daiane dos Santos, e o icônico mesatenista Hugo Hoyama.

O diretor geral do COB, Emanuel Rego, campeão olímpico e mundial de vôlei de praia, foi quem entregou os diplomas aos que concluíram mais uma etapa importante em suas carreiras.

"É gratificante pra mim entregar esse certificado para esses atletas que escolheram se capacitar, escolheram estar melhores pro mercado de trabalho. Isso aconteceu comigo, eu consegui fazer uma transição de carreira muito bem feita através dos programas do comitê e do Instituto Olímpico. Acredito que é uma forma da gente estar mais confiante para essa segunda fase da nossa vida. Lógico, a primeira fase é ser atleta, a gente dedica nosso tempo pra isso, mas no segundo momento, que é esse de transição, é muito importante que a gente tenha um guia, uma orientação, e o IOB, através desse programa de carreira do atleta, faz isso muito bem", comentou.

Erlon Santos, que recentemente assumiu a vice-presidência da Confederação Brasileira de Canoagem para o ciclo Los Angeles 2028, também compartilhou sua experiência sobre a transição de carreira, destacando a importância do PCA.

"Foi um ponto fundamental, principalmente para as decisões a serem tomadas sobre o meu futuro a partir do momento que eu decidi fazer a transição. E eu tive o PCA como norte daquilo que eu seria futuramente e, até sobre a presidência, o PCA contou muito na minha decisão final de escolher ou não. Hoje eu me vejo muito tranquilo porque sei que daqui eu tenho tirado muitos frutos e, com certeza, vai refletir muito naquilo que eu escolhi que é ser o vice-presidente."

Rosangela Santos, medalhista olímpica no atletismo e que, agora, passa a integrar a Comissão de Gerentes III na Segunda Gerência Regional da Secretaria Municipal do Rio, também falou sobre a importância do programa em sua transição.

"Eu consegui trabalhar as habilidades que eu tinha, reconhecer de fato minhas habilidades, competências, colocar tudo isso em prática. Eu consegui trabalhar a proposta 'planos de ação' com o networking que eu fiz durante a minha carreira, então esse foi um dos motivos pelos quais eu consegui essa nomeação na Secretaria de Esportes."