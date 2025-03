Chapecoense anuncia retorno do zagueiro João Paulo por empréstimo

Nesta quarta-feira, a Chapecoense anunciou a contratação por empréstimo, junto a Ferroviária-SP, do zagueiro João Paulo, de 27 anos. O atleta, que disputou a temporada 2024 com o clube catarinense, assinou vínculo até o fim do ano, com opção de renovação por mais um.

Na temporada passada, João Paulo entrou em campo 21 vezes, sendo cinco pelo Campeonato Catarinense e o restante pelo Campeonato Brasileiro. O único gol marcado foi em partida contra a Ponte Preta.

Na carreira, o defensor também já defendeu Grêmio Anápolis, Boavista-POR, Paulista, Fortaleza, São José, Náutico e Inter de Limeira.

"Felicidade imensa em estar de volta. Eu me sinto em casa aqui em Chapecó. É uma cidade acolhedora e sempre fui muito feliz aqui. Agora é me integrar ao grupo e poder somar para que possamos atingir os objetivos nesta temporada", afirmou João Paulo.

Além dele, a Chapecoense anunciou também o meio-campista Márcio Jr., de 29 anos. O meia-atacante assinou em definitivo até 31 de março de 2026.

Márcio acumula passagens por Londrina; Operário-PR, Oeste, GE Brasil, Manama Club, do Bahrein, Sampaio Corrêa, Cruzeiro, Grêmio Novorizontino, Guarani, Criciúma, Al Nasr Benghazi, da Líbia, CSA, América-RJ e Joinville, onde atuou pelo Campeonato Catarinense deste ano. Foram quatro jogos e dois gols.

"Estou muito feliz pela oportunidade de poder representar esse clube gigante. Espero fazer uma excelente temporada e conseguir atingir os nossos objetivos. A torcida pode esperar de mim muita vontade e determinação para poder ajudar a Chapecoense", disse.

Vice-campeã do Estadual, a Chapecoense retorna aos gramados no próximo dia 5 (sábado), contra o CBR, pela primeira rodada da Série B. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Rei Pelé.