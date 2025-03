Ceni evita falar sobre eventual convite para assumir a Seleção: "Técnico é o Dorival"

Nesta quarta-feira, o Bahia venceu o Ceará por 3 a 2 e se classificou antecipadamente às quartas de final da Copa do Nordeste. Na coletiva após a partida, o técnico do Tricolor de Aço, Rogério Ceni, optou por não falar sobre um eventual convite para assumir a Seleção Brasileira.

"O técnico da Seleção é o Dorival Júnior e não falaremos sobre esse assunto, por gentileza", afirmou Ceni.

O ex-goleiro atuou 17 vezes pela Seleção. Ceni esteve presente nas conquistas da Copa das Confederações de 1997 e da Copa do Mundo de 2002, ambas como reserva.

Domingo é de novo na Fonte! Hoje 30 mil... Imagina na estreia do Brasileirão...

Dorival Júnior viu a pressão aumentar após a dura derrota de 4 a 1 do Brasil para a Argentina, nesta terça-feira, no Monumental de Núñez, pelas Eliminatórias Sul-Americanas. Ao longo desta quarta, vários nomes surgiram como possíveis substitutos de Dorival em caso de demissão.

Entre eles, Carlo Ancelotti, atual técnico do Real Madrid, Filipe Luís, comandante do Flamengo, que desponta como um dos jovens treinadores mais promissores no cenário brasileiro, e Jorge Jesus, atualmente no Al-Hilal, da Arábia Saudita.