Casagrande: Dorival mandou mal com Endrick, só põe o garoto em roubada

Dorival Jr. errou feio com Endrick ao colocá-lo "na roubada" na derrota por 4 a 1 do Brasil para a Argentina, criticou o colunista Walter Casagrande no UOL News Esporte desta quarta (26).

Dorival tem culpa? Muita. Não é um treinador de seleção brasileira, convoca mal, escolhe mal e tem uma relação com o Endrick muito ruim.

Foi muito feio. O Dorival não é de fazer isso, nunca vi ele fazer isso. O Endrick não entra contra a Colômbia em casa, mas entra num 3 a 1 para a Argentina na virada do intervalo — ele só põe o moleque em roubada.

Não está sendo justo, não está sendo legal essa relação.

Casagrande

'Ontem foi pior que o 7 a 1'

Na opinião do colunista, a derrota do Brasil por 4 a 1 no Monumental de Núñez foi pior do que o 7 a 1 para a Alemanha na Copa de 2014 em termos de domínio de jogo.

Foi a pior coisa que eu vi numa seleção brasileira — pior do que o 7 a 1. Aquele 7 a 1 foi muito um apagão mesmo, um gol atrás do outro, não foi muito olé. A Alemanha atacava e fazia gol, atacava e fazia gol. Ontem não — ontem foi olé.

Eu comecei a cobrir a seleção brasileira em 1999, na Copa das Confederações. Estou fazendo seleção até hoje aqui no UOL e eu nunca vi uma situação como essa. Essa seleção é a que joga pior desde quando eu comecei a fazer cobertura.