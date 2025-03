Carrillo admite cansaço, mas evita desculpas no Corinthians e projeta final: "Ganhar de qualquer jeito"

Os convocados para a última data Fifa se reapresentaram nesta quarta-feira, no CT Dr. Joaquim Grava, juntando-se à preparação do Corinthians para a final do Campeonato Paulista, contra o Palmeiras. O meio-campista André Carrillo, que estava servindo a seleção do Peru nas Eliminatórias admite o cansaço físico, mas evita desculpas.

O jogador projetou a decisão estadual e pede um Timão agressivo em Itaquera, apesar da vantagem de 1 a 0 construída no jogo da ida da final.

"Cheguei hoje (de viagem), um pouco cansado. Mas não tem desculpa. É uma final contra o Palmeiras, em casa, com a nossa torcida. O objetivo é claro: começar o jogo como se estivesse 0 a 0 e ir em busca da vitória e do título. Não temos que ficar apoiados (na vantagem). Temos que jogar sério. Não temos que pensar no que aconteceu no primeiro jogo, temos que pensar no segundo. A partida começa 0 a 0. Sabemos que somos muito fortes com a nossa torcida. Vai ser um dia especial e bonito. Se Deus quiser, vamos festejar depois do jogo", afirmou o peruano.

"Nunca sabemos o que vai acontecer numa final. Mas o que eu posso falar é que final se ganha, não tem jogo bonito. Não tem nada disso. É ganhar de qualquer jeito. Não vai faltar entrega", prometeu.

Nesta tarde, o grupo alvinegro realizou um treino tático e ensaiou bolas paradas e cobranças de pênalti. José Martínez e André Carrillo, que foram titulares de suas seleções nos jogos desta quarta-feira, pelas Eliminatórias, podem iniciar a decisão no banco por desgaste físico. Já Yuri Alberto e Rodrigo Garro, que vinha reclamando de incômodos no ombro e no joelho, respectivamente, devem ficar à disposição de Ramón.

A provável escalação do Corinthians tem: Hugo Souza; Matheuzinho, Félix Torres, Gustavo Henrique e Angileri; Raniele, José Martínez (Breno Bidon), André Carrillo e Rodrigo Garro; Memphis Depay e Yuri Alberto.

O Derby decisivo está agendado para esta quinta-feira, na Neo Química Arena. A bola rola a partir das 21h35 (de Brasília).

O Timão precisa apenas de um empate para assegurar o título. Uma derrota por um gol de diferença leva o duelo para as penalidades, enquanto um revés por dois ou mais gols dá a taça estadual ao Palmeiras.

O time do Parque São Jorge, além de tentar encerrar o jejum de seis anos e voltar a ser campeão, quer evitar o tetracampeonato inédito do rival.