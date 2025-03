Brasil conhece grupo da AmeriCup masculina de basquete; confira

Nesta quarta-feira, foram definidos pela Federação Internacional de Basquete (FIBA) os grupos da AmeriCup 2025, que acontece de 22 a 31 de agosto, no Polideportivo Alexis Argüello, em Manágua, na Nicarágua. O Brasil se encontra no Grupo A, ao lado de EUA, Uruguai e Bahamas.

"É um grupo de muitas incógnitas. EUA é sempre competitivo, mas neste momento não sabemos com qual equipe vai jogar. Uruguai conhecemos nas Eliminatórias, tem um bom grupo e ainda faltaram alguns jogadores importantes. Bahamas também é uma incógnita, dependerá de quais jogadores da NBA estarão presentes. Acredito que jogarão completos. O grupo é muito competitivo, o que pode facilitar um pouco as coisas nas Quartas de Final. Temos que estar bem preparados", comentou o técnico da Seleção Brasileira, Aleksandar Petrovic.

A competição será composta por três grupos, que serão divididos durante a fase de classificação. Para tentar avançar ao mata-mata, todas as seleções duelam entre si. Somente as duas melhores de cada chave e as duas terceiras melhores colocadas vão às quartas de final. Posteriormente, as equipes serão classificadas de 1 a 8, conforme a posição final na fase de grupos.

Confira como ficaram os grupos da AmeriCup masculina de basquete 2025:

Grupo A



Brasil



EUA



Uruguai



Bahamas

Grupo B



Canadá



Porto Rico



Venezuela



Panamá

Grupo C



Nicarágua



Argentina



República Dominicana



Colombia