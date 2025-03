Bola na trave, discussão e cartão: o jogo de Raphinha após 'porrada neles'

Do UOL, em Santos (SP)

Raphinha jogou a expectativa lá no alto após a entrevista para Romário, mas não correspondeu às expectativas na derrota do Brasil por 4 a 1 para a Argentina.

O que aconteceu

Raphinha teve atuação discreta depois de prometer gol e "porrada neles" no papo com a Romário TV.

O destaque do Barcelona apareceu mais na confusão do que na bola. Os argentinos pareciam ter Raphinha "marcado" pelo que ocorreu no pré-jogo.

Raphinha discutiu com Tagliafico após sofrer uma falta dura, ambos levaram cartão amarelo e o clima fechou ainda no primeiro tempo. A arbitragem distribuiu advertências.

Na etapa final, o único bom momento de Raphinha foi uma cobrança de falta no travessão. O placar já estava 4 a 1 para os argentinos.

Essa foi uma Data Fifa abaixo da expectativa para Raphinha, e não apenas pela polêmica entrevista que acirrou os ânimos antes do clássico.

Destaque na Data Fifa anterior, o provável concorrente à Bola de Ouro nessa temporada não brilhou. Ele alternou bons e maus momentos na vitória sobre a Colômbia e teve atuação apagada diante da Argentina.

Raphinha é um dos líderes desse elenco e não costuma dar esse tipo de declaração. Ele se deixou levar por Romário, que fez perguntas como "Porrada neles?" e afirmações como "Gostei, na Argentina tem que bater doído".