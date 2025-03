Bem-visto por Caixinha, Thaciano tenta aproveitar 'brecha' para se firmar no Santos

Contratado no começo desta temporada, Thaciano tenta se firmar no Santos. O meio-campista é bem-visto pelo técnico Pedro Caixinha, especialmente pela sua polivalência, mas ainda não caiu totalmente nas graças dos torcedores.

O ex-jogador do Bahia é uma opção para suprir a ausência de Neymar. O atacante está tratando um edema na coxa esquerda e ainda é dúvida para a estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Vasco.

Essa, portanto, pode ser uma boa oportunidade para Thaciano mostrar serviço. O meio-campista vem de uma boa exibição no jogo-treino contra o elenco sub-20, disputado no último domingo, no CT Rei Pelé. Ele marcou dois gols na vitória de 5 a 1 dos profissionais.

O jogador de 29 anos foi o escolhido por Caixinha para entrar no lugar de Neymar na derrota de 2 a 1 para o Corinthians, na semifinal do Campeonato Paulista.

O Vasco, por sinal, traz boas memórias a Thaciano. O meio-campista disputou disputou nove partidas contra os cariocas, com seis vitórias, dois empates e uma derrota, além de três gols. Caso volte a castigar os rivais, o Cruzmaltino se tornará a maior vítima da carreira do atleta.

Com a camisa do Santos, Thaciano soma 11 aparições, sendo cinco como titular, e duas bolas na rede.

O Peixe visita o Vasco no domingo, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado de São Januário a partir das 18h30 (de Brasília).