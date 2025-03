Bahia vence Ceará e garante classificação antecipada às quartas da Copa do Nordeste

Nesta quarta-feira, pela quarta rodada da Copa do Nordeste, o Bahia recebeu o Ceará na Arena Fonte Nova e venceu por 3 a 2. Os gols do triunfo foram marcados por Luciano Rodríguez e Erick Luis (2), enquanto Fernandinho e Antonio Galeano descontaram para o Vozão.

Com o resultado positivo, o Tricolor de Aço se classificou antecipadamente às quartas de final. O time chegou a 13 pontos, na liderança do Grupo B da competição. Já o Ceará seguiu em terceiro, com os mesmos dez conquistados.

O Bahia retorna aos gramados neste domingo, contra o Corinthians, pela primeira rodada do Brasileirão. A bola rola às 20h (de Brasília), na Arena Fonte Nova. Também pela Série A, o Ceará visita o Red Bull Bragantino. O jogo está marcado para a próxima segunda-feira, às 20h, no Estádio Nabi Abi Chedid.

Os gols

O placar foi aberto aos 29 minutos, com Luciano Rodríguez. O atleta desviou o cruzamento de Gilberto para o fundo das redes.

Com apenas 11 segundos da etapa final, foi a vez de Erick Luis anotar o dele. O jogador do Bahia dominou o passe de Kayky, avançou com a bola e finalizou cruzado, sem chances de defesa para o goleiro Bruno Ferreira.

Erick apareceu novamente para fazer o seu segundo no jogo, desta vez após pegar o rebote do goleiro adversário, aos 19 minutos.

O Ceará diminuiu o prejuízo dois minutos depois, com Fernandinho. O goleiro do Bahia saiu do gol para interceptar o cruzamento de Rômulo, mas errou o tempo de bola. Assim, ela sobrou livre para o jogador empurrar.

Antonio Galeano foi quem anotou o segundo do Vozão. Aos 38, ele desviou a cobrança de escanteio para as redes.