Atacante do Cruzeiro, Dudu diz que grama sintética influenciou em lesão enquanto atuava pelo Palmeiras

Uma das principais contratações do Cruzeiro para a temporada de 2025, o atacante Dudu concedeu entrevista nesta quarta-feira. O jogador foi questionado sobre o gramado sintético que, para ele, teve influência em uma lesão que o deixou afastado por um ano, quando ainda atuava pelo Palmeiras.

"Quando estava no Palmeiras, gostava de jogar na grama sintética. Mas, foi que nem um carro. Se você bate esse carro, você quer trocar ele, não se sente mais confortável com ele. Quando tive minha lesão no Palmeiras, fiquei um ano parado e achei sim que o sintético teve um pouco de culpa. Infelizmente os times que utilizam a grama sintética dizem que não tem nada a ver, mas tem a ver sim. Joguei muito tempo e tem a ver", declarou Dudu.

A lesão colocada em questão pelo atleta aconteceu em 2023. Dudu lesionou seriamente o joelho direito em um duelo contra o Vasco, no Allianz Parque, pelo Campeonato Brasileiro daquele ano.

"Esse é um debate muito complicado. Eu joguei na sintética, ela é boa para o time da casa, é legal que o jogo fica mais rápido, mas também tem outros aspectos. Acho que 85% da minha lesão, se fosse na grama natural, eu poderia não ter lesionado. Quem machuca o joelho sabe como é o sacrifício para você voltar ao seu nível da forma física", declarou Dudu.

Nesta temporada, o atacante tem nove partidas disputadas e um gol marcado. Com Dudu à disposição, o Cruzeiro estreia no Brasileirão neste sábado, quando encara o Mirassol, às 18h30 (de Brasília), no Mineirão.