Pipocou? Argentino diz que Raphinha tentou se explicar: 'Traduziram errado'

Após a goleada por 4 a 1 contra o Brasil, jogadores da seleção argentina repercutiram a fala de Raphinha sobre dar "porrada neles".

Lateral da Argentina, Nicolás Tagliafico disse que Raphinha tentou se explicar em campo e disse que foi mal interpretado.

O que aconteceu

Tagliafico revelou em entrevista ao TycSports que Raphinha conversou com jogadores argentinos durante a partida no Monumental de Núñez. De acordo com o lateral do Lyon, Raphinha supostamente disse que sua frase foi traduzida de forma errada.

Após a partida, Tagliafico comentou a entrevista do jogador brasileiro a Romário, em que disse que daria "porrada" nos argentinos.

Ele disse que traduziram errado. Você tem que tentar abstrair essas coisas, e hoje mostramos que conversamos em campo Nicolás Tagliafico, lateral da Argentina, ao TycSports

A goleada por 4 a 1 foi a maior derrota da seleção brasileira na história das Eliminatórias. A última partida em que o Brasil perdeu por três gols de diferença havia sido em 2000, em uma derrota por 3 a 0 para o Chile.