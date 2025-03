Após repensar aposentadoria e conquistar Caixinha no Santos, Gil vai para 12º Brasileirão da carreira

Pela 12ª vez na carreira, Gil vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro. O zagueiro é uma das peças-chave do atual elenco do Santos, mas chegou a ficar perto de não participar do torneio em 2025.

Isso porque o experiente defensor pensou em se aposentar no final de 2024. A ideia de pendurar as chuteiras ao término da Série B foi debatida ao longo do ano passado. O atleta de 37 anos, contudo, encerrou a temporada em alta e feliz com o título.

Em meio a este cenário, Gil decidiu ficar e acertou a renovação contratual com o Alvinegro Praiano. O novo vínculo é válido até o último dia de 2025.

Neste começo de ano, entretanto, a comissão técnica do Peixe mudou. Saiu Fábio Carille e entrou Pedro Caixinha. A princípio, o português deixou o zagueiro de fora dos planos. Ele entendia que o jogador não se encaixaria em seu estilo de jogo.

O Santos acabou sofrendo defensivamente no início do Campeonato Paulista. Desta forma, Caixinha, pressionado pela torcida, decidiu dar uma chance para Gil, que correspondeu.

O zagueiro foi se firmando cada vez mais no time titular e conquistou a confiança do treinador. Atualmente, Gil forma dupla de zaga com Zé Ivaldo e soma sete partidas em 2025, sendo seis entre os 11 iniciais.

O defensor de 37 anos iniciou a sua trajetória em Campeonatos Brasileiros em 2009, quando ainda defendia o Cruzeiro. Depois, disputou oito edições com a camisa do Corinthians e se consagrou campeão uma vez, em 2015.

Dez anos depois, portanto, Gil tenta repetir o feito, desta vez pelo Santos. O Peixe começa a liga neste domingo, às 18h30 (de Brasília), contra o Vasco, fora de casa.