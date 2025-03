Além do 4x1: veja maiores derrotas do Brasil na história das Eliminatórias

A derrota de 4 a 1 para a Argentina foi a maior da história da seleção brasileira em jogos válidos pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

O que aconteceu

Até então, o pior resultado sofrido pelo Brasil era um 3 a 0 para o Chile, em 2000. Comandada por Vanderlei Luxemburgo, a seleção brasileira levou três em duelo disputado no estádio Nacional de Santiago. A histórica dupla de ataque formada por Ivan Zamorano e Marcelo Salas brilhou, com um gol cada, e Fabián Estay marcou o outro tento.

Além da derrota para o Chile, o Brasil só havia levado três gols nas Eliminatórias em outras duas oportunidades: 3 a 1 para a Bolívia, em 2001, em La Paz, já com Luiz Felipe Scolari como técnico, e 3 a 1 para a Argentina, em 2005, no Monumental de Núñez, gols de Crespo (2) e Riquelme e Carlos Alberto Parreira no comando.

O revés de ontem foi o 17º do Brasil na história das Eliminatórias. A primeira vez que a seleção brasileira perdeu na competição foi em 1993: 2 a 0 para a Bolívia, na altitude de La Paz.

Veja todas as derrotas do Brasil nas Eliminatórias