Palmeiras bate América-MG fora e vence a primeira no Brasileirão feminino

O Palmeiras venceu o América-MG nesta quarta-feira por 2 a 0, em confronto pela segunda rodada do Brasileirão feminino. Na estreia, as Palestrinas empataram sem gols com o RB Bragantino.

Os gols da partida foram marcados por Isadora e Amanda Gutierres. Com o resultado, as Palestrinas conquistaram sua primeira vitória no torneio e alcançaram quatro pontos. Já o América-MG se manteve com um ponto em dois jogos, após empate por 1 a 1 com o Juventude na primeira rodada.

O alviverde paulista volta aos gramados no próximo sábado, às 15h (de Brasília), para receber o Grêmio, enquanto o América duela contra o Bahia na segunda-feira, às 20h.

Primeira etapa contou com pressão das Palestrinas

A equipe do Palmeiras tentou abrir o placar desde o primeiro minuto dos 45 iniciais. Com linha alta de marcação, as Palestrinas pressionaram o América-MG com diversas finalizações, algumas que obrigaram a goleira Tainá a fazer boas defesas.

A melhor oportunidade do confronto na primeira etapa foi uma bela finalização de Brena, na trave. A volante do Palmeiras apareceu sem marcação na frente da grande área e bateu colocado, mas a bola explodiu no poste direito da goleira da equipe mineira.

Palmeiras manteve linha alta e deslanchou

Com 7 minutos da segunda etapa, Isadora subiu com tranquilidade para fazer 1 a 0 para as Palestrinas. Em primeiro lance de perigo na etapa final, a zagueira conseguiu cabecear forte para abrir o placar. Tainá ainda tocou na bola, mas a força do cabeceio não facilitou a defesa da paredão das Spartanas.

Já aos 21, em contra-ataque letal, Amanda Gutierres ampliou o confronto a favor do Palmeiras. A equipe do América visivelmente sentiu o primeiro gol sofrido e teve dificuldade na criação de jogadas na segunda etapa. A equipe perdeu a bola na zona ofensiva para recuperação das Palestrinas. Laís Estevam recebeu bola em velocidade pela direita e lançou no oposto para Amanda, que finalizou de primeira no contrapé de Tainá.

O América diminuiu aos 41 minutos da segunda etapa, com Pimenta. Em cruzamento após falta marcada na região direita do ataque das donas da casa, a centroavante deslizou quase dentro da pequena área para colocar a bola na rede da goleira Natasha, que não conseguiu fazer a defesa.