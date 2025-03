Alphonso Davies sofre ruptura de ligamento e desfalca o Bayern de Munique no restante da temporada

O Bayern de Munique anunciou, nesta quarta-feira, que o lateral esquerdo Alphonso Davies sofreu uma ruptura de ligamento cruzado no joelho direito e vai desfalcar o clube por "vários meses". O zagueiro Dayot Upamecano também vai perder jogos por lesão.

Davies se lesionou logo aos 12 minutos na vitória do Canadá sobre os Estados Unidos, por 2 a 1, no último domingo. De acordo com o Bayern de Munique, o jogador vai passar por cirurgia já nesta quarta-feira e ficará um longo período longe dos gramados.

O lateral esquerdo deve desfalcar a equipe alemã no restante da temporada e na disputa do Mundial de Clubes, no meio do ano, nos EUA. Na temporada, Alphonso Davies disputou 31 jogos, marcou três gols e deu três assistências.

Alphonso Davies has suffered an ACL tear. Get well soon, Phonzy! We are all with you! ?? ? https://t.co/ZM2SZfWqRY pic.twitter.com/wGUafP5G8a ? FC Bayern (@FCBayernEN) March 26, 2025

Além disso, Dayot Upamecano foi diagnosticado com um problema no joelho esquerdo e vai perder várias semanas, segundo o Bayern de Munique. O zagueiro de 26 anos disputou dois jogos pela seleção francesa nesta data-Fifa. No último domingo, foi titular na classificação da França sobre a Croácia, nos pênaltis, à semifinal da Liga das Nações. Inclusive, foi ele que converteu a penalidade decisiva.

Pelo clube alemão, participou de 33 jogos na temporada e marcou dois gols.

"Infelizmente, sempre há o risco de os jogadores retornarem das datas-Fifa com lesões. Desta vez, fomos atingidos de forma particularmente dura. A ausência de Alphonso Davies e Dayot Upamecano pesa bastante para o Bayern de Munique. Alphonso Davies receberá todo o apoio necessário em sua recuperação. Também estaremos atentos à evolução de Upamecano nas próximas semanas e esperamos tê-lo de volta em breve. Temos um elenco forte e vamos compensar essas ausências. Agora, nos uniremos ainda mais. A qualidade está aqui para continuarmos perseguindo nossos grandes objetivos", disse Max Eberl, membro do conselho do clube.

O Bayer de Munique volta a campo neste sábado, às 11h30 (de Brasília), quando recebe o St. Pauli, pela 27ª rodada do Campeonato Alemão, na Allianz Arena. Os Bávaros lideram a competição, com 62 pontos conquistados.