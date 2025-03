Algoz de Poatan no kickboxing explica fracasso nas negociações com o UFC

Último lutador a vencer Alex Pereira no kickboxing, Artem Vakhitov parecia destinado a seguir os passos do rival brasileiro e se aventurar no principal evento de MMA do planeta. Porém, mesmo depois de garantir uma vaga no UFC através do 'Contender Series', sob os olhares atentos de 'Poatan', o striker russo não foi capaz de chegar a um acordo e assinar contrato para fazer parte do plantel de lutadores do Ultimate.

Em entrevista ao site 'MMA Junkie', Vakhitov lamentou o fracasso nas negociações com o UFC e explicou o que deu errado para que não existisse um acordo entre as partes. De acordo com o ex-rival de Alex Poatan no kickboxing, os valores oferecidos pela organização depois de sua participação no Contender Series eram muito abaixo do que considera razoável para um lutador com seu currículo.

"Eu fiquei eufórico quando venci minha luta no CS (Contender Series) e consegui o contrato. Alex (Poatan) estava à beira do ringue. Todos nós conversamos depois, e parecia que a trilogia era uma possibilidade real se eu entrasse no UFC na sequência e vencesse uma ou duas lutas. Infelizmente, quando chegou a hora de fazer o contrato com o UFC, ficou evidente que o UFC tem condições muito rigorosas em relação a lutadores que vêm do Contender Series. De acordo com os protocolos do UFC, eles não podiam me oferecer mais do que o contrato padrão que eles oferecem para todos os lutadores que passam por esse programa. Meu time tentou negociar, mas as regras do UFC são rígidas e nenhuma mudança foi possível", lamentou o russo.

UFC ainda é uma opção?

Com o fracasso nas negociações, uma possível trilogia entre Vakhitov e Poatan está descartada, ao menos por enquanto. Sem entrar no UFC, o russo deve voltar ao 'Glory Kickboxing', evento no qual foi campeão dos meio-pesados. E como o brasileiro segue sob contrato com o Ultimate, o placar da rivalidade entre eles deve permanecer empatado em 1 a 1, até segunda ordem. Mas, segundo o próprio Artem, ainda há esperança de um acordo futuro com a entidade liderada por Dana White.

"Eu não quero parecer arrogante em relação a esse contrato. Eu entendo que eles têm suas regras, e respeito isso, mas eu luto por dinheiro. Tenho filhas para sustentar e uma pequena janela de oportunidade. Teria sido um ótimo sonho entrar no UFC, mas eu não poderia justificar a perda de rendimentos que esse contrato representaria. Então, nós tivemos que recusar respeitosamente. Mas todas as nossas negociações foram agradáveis e talvez no futuro nós vamos conversar de novo", concluiu.

Artem Vakhitov e Alex Poatan se enfrentaram em duas oportunidades no kickboxing. Na primeira, o brasileiro levou a melhor e conquistou o cinturão meio-pesado do Glory. Já na revanche, o russo deu o troco e recuperou o título da organização, em confronto que marcou a despedida de Poatan da modalidade antes de se transferir para o UFC.

