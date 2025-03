Alex Poatan admite que cogitou não enfrentar Ankalaev no UFC 313: "Tive problemas"

Um dos confrontos mais aguardados da temporada, a luta entre Alex Pereira e Magomed Ankalaev, que liderou o card do UFC 313, no início de março, ainda domina o noticiário do mundo das lutas mesmo após duas semanas de sua realização. Recentemente, Joe Rogan levantou um forte rumor de que 'Poatan' teria entrado em ação lesionado e doente em Las Vegas (EUA). Questionado sobre o assunto em recente participação no programa 'The Ariel Helwani Show', o agora ex-campeão dos meio-pesados (93 kg) não entrou em detalhes, mas confirmou o boato de que enfrentou problemas antes de medir forças contra o rival russo.

Comentarista do Ultimate e uma das vozes mais influentes do meio, Joe Rogan havia indicado que Poatan lutou com uma mão quebrada e acometido por uma infecção do 'norovírus' - tipo de vírus que normalmente causa gastroenterite. Sem revelar exatamente com qual tipo de problema lidou durante o camp de preparação para a luta contra Ankalaev, o striker paulista negou os rumores e confirmou que sua mão estava 100% no dia do UFC 313.

"Como sempre falei, não gosto de dar desculpas. Nem querer tirar o mérito do adversário, mesmo não concordando com a decisão (dos juízes). Não quero tirar o mérito dele, cada um tem seus problemas, eu tive os meus. Talvez ele também tenha tido problemas. Mas o que posso falar é que não, minha mão estava boa, mas muitas coisas aconteceram. Muitas coisas (aconteceram). Não quero dar desculpa. Talvez se eu tivesse ganho, falaria tudo o que aconteceu, como fiz das outras vezes. Mas não (venci), vai chegar o momento. Tenho a chance de disputar o cinturão novamente e vai chegar o momento em que posso estar falando", frisou Alex Pereira.

Poatan cogitou sair da luta

Competir no mais alto nível com limitações físicas não é algo inédito para Poatan. No UFC 307, contra Khalil Rountree Jr, o brasileiro revelou que entrou no octógono com febre, inflamação na garganta e lesões na costela e no pé. Na oportunidade, porém, Alex só abriu o jogo sobre os bastidores porque teve o braço erguido no combate. Como foi superado por Ankalaev na última apresentação, o striker prefere não elencar as adversidades enfrentadas, mas garante que ficou próximo de se retirar da luta contra o russo.

"Sim (considerei não lutar). Essa foi uma das lutas mais complicadas, em questão de tudo que aconteceu. Não (me arrependo de ter lutado). Tentei fazer algo que era difícil para mim. Já fiz várias coisas parecidas, com dificuldade ou lesões, algo do tipo. Vinha dando certo. Mas chegou o momento que não deu certo. Mas mesmo assim, não me arrependo", admitiu Poatan.

Como não poderia deixar de ser, Ankalaev minimizou uma possível lesão de Poatan no UFC 313. O russo rebateu os rumores levantados por Joe Rogan ao destacar que basicamente todo lutador profissional de alto rendimento compete com algum tipo de problema. Com uma postura ofensiva nas redes sociais, o wrestler do Daguestão ainda deu um ultimato para Alex, pressionando o rival a aceitar uma revanche imediata em agosto.