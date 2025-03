Zagueiro do São Paulo, Sabino pode enfrentar ex-clube pela primeira vez

O zagueiro Sabino, do São Paulo, pode jogar contra seu ex-clube pela primeira vez após sua saída. O Tricolor enfrenta no sábado o Sport, time pelo qual o jogador defendeu por três temporadas.

O defensor foi jogador do Leão da Ilha entre os anos de 2021 e 2023. Com a camisa do Sport, Sabino disputou 145 partidas e anotou sete gols, além de ter conquistado o título do Campeonato Pernambucano, em 2023.

Após a passagem pelo Sport, o zagueiro ficou sem clube, mas logo depois assinou com o São Paulo. Inicialmente, o jogador firmou vínculo de apenas três meses com o Tricolor. No entanto, ele ganhou espaço e teve seu contrato ampliado até o final de 2026.

? Tricolor inicia trabalhos na semana de estreia do Brasileirão! #VamosSãoPaulo ?? ? Gutierre Filmes pic.twitter.com/vwGSoHNslH ? São Paulo FC (@SaoPauloFC) March 24, 2025

Sabino soma 24 jogos com a camisa são-paulina, sendo 19 como titular. Na atual temporada, o zagueiro possui oito partidas, tendo iniciado em seis delas.

O jogador, no entanto, é considerado reserva do time de Luis Zubeldía, tendo em vista que a zaga titular na maioria dos jogos em 2025 teve Alan Franco e Arboleda, e sua participação contra o Sport ainda é incerta.

O que joga a favor de Sabino é a possibilidade de Zubeldía mandar a campo três zagueiros, formação que foi utilizada nos últimos três jogos da equipe. Além disso, no primeiro tempo do jogo-treino contra o São Bernardo, disputado no sábado, ele formou a dupla de zaga com Arboleda.

O duelo contra o Sport é válido pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no Morumbis, em São Paulo, a partir das 18h30 (de Brasília).