Utah Jazz x Memphis Grizzlies: veja horário e onde assistir pela NBA

A rodada desta terça-feira (25) da NBA traz o duelo de conferência entre Utah Jazz x Memphis Grizzlies. A bola laranja sobe às 22h (horário de Brasília), no Ginásio Delta Center, em Salt Lake City.

Histórico entre Jazz x Grizzlies

O jogo dessa noite será o quarto e último entre os times na temporada 2024-25. Os Grizzlies podem varrer a "série" diante do Jazz, já que venceram os três duelos anteriores, que ocorreram nos dias 23 de outubro (124 x 126), 25 de janeiro (125 x 103) e 12 de março (122 x 115).

Memphis (43-28) está na sequência de cinco partidas seguidas fora de casa mas perdeu três em sequência. A equipe entra em quadra com dois jogos na frente do Golden State Warriors e três do LA Clippers. Ja Morant é ausência mais uma vez por conta de lesão.

Utah (16-56), por sua vez, tem a pior campanha da conferência. Na última vez que entrou em quadra, o time recebeu o líder do Leste, Cleveland Cavaliers, mas acabou sendo derrotado 120 x 91, no domingo (23).

Marty Jean-Louis / Alamy Stock Photo

Classificação da NBA

Conferência Oeste

Oklahoma City Thunder - 59-12 Houston Rockets - 46-26 Denver Nuggets - 46-28 Los Angeles Lakers - 43-28 Memphis Grizzlies - 43-28 Golden State Warriors - 41-30 LA Clippers - 40-31 Minnesota Timberwolves - 41-32 Sacramento Kings - 35-36 Phoenix Suns - 35-37 Dallas Mavericks - 35-37 Portland Trail Blazers - 32-40 San Antonio Spurs - 31-39 New Orleans Pelicans - 20-53 Utah Jazz - 16-56

Onde assistir Jazz x Grizzlies

O jogo tem transmissão por meio do NBA League Pass, que é a plataforma de streaming oficial da liga norte-americana.

Ficha técnica

Partida: Utah Jazz x Memphis Grizzlies - NBA



Data: 25/03/2025



Horário: 22h (horário de Brasília)



Local: Delta Center, Salt Lake City, Estados Unidos



Transmissão: NBA League Pass