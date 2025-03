Torcida do Atlético-MG faz vigília para celebrar os 117 anos do clube

Com o intuito de comemorar os 117 anos de existência do Atlético-MG, a torcida do Galo se reuniu na antiga sede de Lourdes durante a madrugada desta terça-feira, em uma vigília muito emocionante e cheia de cantos.

A vigília é um ato tradicional da torcida atleticana, que se reune para aguardar a chegada do dia 25 de março todos os anos. Neste ano, a comemoração pôde ser acompanhada em tempo real pela GaloTv.

Primeiro você começa, depois você melhora. ?? Foi neste coreto que nasceu a sua glória. É no bairro Califórnia, na @ArenaMRV, onde você continuará escrevendo a sua história! ???? #Galo117Anos ? pic.twitter.com/BWORzBGm3C ? Atlético (@Atletico) March 25, 2025

O Atlético-MG foi fundado em 25 de março de 1908, por 22 meninos que se reuniram no coreto do Parque Municipal da recente cidade de Belo Horizonte. A partir dali, surgiu um grande movimento futebolístico na região, dominado pelas cores preta e branca.

Por sua vez, a Sede de Lourdes é o local da tradicional vigília. O lugar abrigava a parte administrativa do Atlético-MG e será transformado em um memorial posteriormente. Agora, os colabores do clube atuam dentro da Arena MRV.

Nesta temporada, o Galo já se sagrou campeão do Campeonato Mineiro. Pela frente, a equipe atleticana ainda disputará o Campeonato Brasileiro, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana.