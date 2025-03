Torcedores do Coritiba viajam até SP para protestar contra SAF

Insatisfeitos com a gestão da Treecorp, empresa que controla 90% das ações da Sociedade Anônima de Futebol (SAF) do Coritiba, torcedores viajaram do Paraná a São Paulo para protestar diante da sede da investidora, na região da Faria Lima, centro financeiro da capital paulista. Sob faixas e cânticos, os ataques, na manhã desta terça-feira, visaram a crise esportiva e a gestão da equipe.

Cerca de 90 torcedores se juntaram em frente ao Edifício San Paolo, localizado no "coração" da Faria Lima. O movimento foi organizado pelo Coletivo Coritibano, com a união de diversos setores da torcida, e contou com a participação de torcedores que deixaram Curitiba na noite de segunda-feira, além daqueles que já residem na capital paulista.

Três foram os principais alvos de críticas neste movimento: Bruno D'Ancona, sócio da Treecorp; André Campestrini, diretor financeiro, e Roberto Justus, sócio e conselheiro da empresa. Treecorp e Coritiba ainda não se pronunciaram após as manifestações. Desde a saída de Gabriel Lima, para liderar a Liga Forte União (LFU) em fevereiro, a equipe está sem um CEO.

Torcedores levaram cartazes com o rosto de D'Ancona, "procurado". O empresário, chamado de omisso pelos torcedores, viajou e não estava presente no momento em que a manifestação se deu em São Paulo. Cânticos, como "SAF de Mendigo", e faixas, com os dizeres "$afados" e "Treegolpe", puderam ser vistos na Avenida Faria Lima na manhã desta terça-feira.

Os torcedores pedem a saída da Treecorp do clube, movimento impulsionado pelos maus resultados nos últimos anos. Em 2023, o Coritiba se tornou a primeira SAF a ser rebaixada no Campeonato Brasileiro. Em 2024 e 2025, o clube foi eliminado nas primeiras fases da Copa do Brasil e, na última temporada, amargou sua pior campanha na história da Série B.

Em 2025, além da eliminação da Copa do Brasil, a equipe paranaense amargou, novamente, uma saída precoce do Campeonato Estadual, nas quartas de final, diante do Maringá. Desde 2022, o Coritiba não se sagra campeão estadual. Além disso, após polêmicas com Rafinha, a gestão atual optou pela rescisão contratual do lateral.

A Treecorp é uma gestora de investimentos e, em 2023, se tornou dona de 90% da SAF do Coritiba. À época, foi prometido o investimento de R$ 1,1 bilhão durante o período de dez anos. Roberto Justus, apresentador e empresário, é sócio minoritário e tem participação na SAF. Em seu fundo, ela tem 11 empresas em seu variado portfólio de negócios. Entre estas, estão Ademicon, Cabana Burguer, Zeedog e Zu Digital.

Veja a manifestação