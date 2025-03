Tom Aspinall anima fãs sobre possível luta com Jon Jones: "Novidades chegando"

Que o desejo de Tom Aspinall é enfrentar Jon Jones em uma luta que unificaria o cinturão dos pesos-pesados, não é segredo para ninguém. Recentemente, no programa "The Ariel Helwani Show", o lutador britânico deixou os fãs do UFC empolgados com uma declaração na qual indicou que um possível encontro entre os dois pode estar próximo de acontecer. E o que antes parecia um sonho distante, pelas negativas de 'Bones', pode se tornar realidade.

Jon Jones, dono do cinturão linear, havia sinalizado o desejo de se aposentar após a luta contra Stipe Miocic no UFC 309. No entanto, após a vitória sobre o americano de ascendência croata, 'Bones' revelou que gostaria de enfrentar Alex Poatan. Contudo, a derrota do brasileiro para Magomed Ankalaev, no início de março, estragou os planos para uma possível superluta.

Com isso, caso não se aposente, a opção mais lógica seria a luta que unificaria o cinturão dos pesos-pesados. E Aspinall, que detém o cinturão interino, deixou no ar a possibilidade de grandes notícias serem confirmadas em breve. Vale ressaltar, entretanto, que, em momento algum, ele deixou claro se as conversas estavam na direção que todos esperam.

"Tivemos uma reunião e conversamos sobre tudo. Hunter (Campbell) sempre foi extremamente acessível e razoável comigo. Não posso dizer como ele é com outras pessoas, mas comigo e minha equipe ele tem sido hospitaleiro. Tivemos uma reunião fantástica, tudo ocorreu maravilhosamente bem. Agora entendo minha posição e entendo o que a empresa está fazendo. Vocês precisam ficar atentos, há grandes novidades chegando", contou Aspinall.

Aspinall não luta há sete meses

A última vez que o lutador britânico entrou no octógono foi contra Curtis Blaydes em julho passado, quando fez a sua primeira defesa do cinturão interino e venceu em apenas um minuto. Desde então, Aspinall não voltou a lutar e foi questionado sobre o tempo parado. Ao responder, deixou claro que segue treinando firme e que "não está em casa sentado coçando a bunda e assistindo TV".