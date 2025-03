Tchê Tchê comenta desejo do título da Sul-Americana pelo Vasco

Após mais uma frustração no Campeonato Carioca, com a eliminação na semifinal diante do Flamengo, o Vasco prefere mirar o futuro. Por isso, o volante Tchê Tchê diz que é fundamental o elenco manter acesa a chama pela conquista de um título.

O alvo do meio-campista está em uma competição internacional. Tchê Tchê diz que o Vasco deve nutrir esperanças de conquista na Copa Sul-Americana.

"A gente vai jogar a Copa Sul-Americana, por que não sonhar? A gente precisa ter algo para se pautar e desejar. Caso não aconteça, como converso na terapia, não pode ser algo que me frustre. Preciso ter um alvo para ficar no nível mais alto, e há o sonho", destacou, em entrevista à TNT.

O Vasco integra o grupo G da Copa Sul-Americana ao lado de Melgar (Peru), Puerto Cabello (Venezuela) e Lanus (Argentina). A estreia será contra o rival peruano, na quarta-feira, dia 2 de abril, às 19 horas, em São Januário.