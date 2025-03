Seleção: Esquema de Dorival contra Argentina é de dar medo, diz Arnaldo

A escalação de Dorival Jr. (veja abaixo) para o clássico contra a Argentina, hoje, às 21h (de Brasília), no Monumental de Núñez, é de dar medo de tão ofensiva, afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte desta terça.

O Dorival está arriscando demais. Para marcar nesse time aí, só tem o André mesmo, o Joelinton é um jogador que também marca, mas o Wesley é superofensivo.

A escalação é superofensiva, estou morrendo de medo só de olhar esse campinho.

Arnaldo Ribeiro

Enquanto o Brasil deve jogar com dois meio-campistas de origem e quatro jogadores com características ofensivas, a Argentina deve povoar o meio de campo.

A seleção deve ir a campo com: Alisson; Wesley, Marquinhos, Murillo e Guilherme Arana; André e Joelinton; Rodrygo, Raphinha e Vini Jr.; Matheus Cunha.

A Argentina tem como principal força, quando joga o Messi e sobretudo quando não joga o Messi, o meio de campo. A Argentina concentra jogadores no meio de campo.

A Argentina joga com um atacante só, o Julian Alvarez. O Brasil tem um monte. Então, vai ser uma batalha tática também interessante.

Arnaldo Ribeiro

Raphinha pode virar piada contra a Argentina?

Raphinha vai ter que jogar muita bola no Monumental de Núñez lotado se não quiser virar piada mundial por provocar a Argentina antes do clássico de hoje, analisou o colunista Danilo Lavieri no UOL News Esporte.

O Raphinha comprou uma briga que ele não está pronto para comprar com a camisa da seleção brasileira — ele nunca mostrou um jogo grande, gigante.

Ele se colocou num beco sem saída: ou ele vai jogar bem, ou ele vai ser meme mundial, vai virar piada na Argentina, no Olé, e vai virar piada aqui no Brasil.

Danilo Lavieri

