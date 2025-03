Sean Brady e Carlos Ulberg disparam no ranking após vitórias no UFC Londres

Os vencedores das duas lutas principais do UFC Londres, disputado no último sábado (22), foram devidamente premiados por seus triunfos na mais recente atualização dos rankings da entidade. O meio-médio (77 kg) Sean Brady e o meio-pesado (93 kg) Carlos Ulberg subiram degraus importantes e dispararam rumo ao topo da tabela de classificação de suas respectivas categorias.

Brady, que venceu o ex-campeão e lutador da casa Leon Edwards no UFC Londres, ganhou quatro posições e chegou à liderança do ranking meio-médio da organização. Com isso, o lutador americano se consolida como um dos principais concorrentes ao posto de desafiante ao título da divisão, após a próxima disputa de cinturão, já marcada, entre o campeão Belal Muhammad e Jack Della Maddalena.

Por sua vez, Ulberg subiu três degraus e alcançou o top 3 da divisão dos meio-pesados do UFC. Agora, o lutador neozelandês, que venceu o veterano Jan Blachowicz no sábado, só vê à sua frente no ranking o brasileiro Alex Poatan e o tcheco Jiri Prochazka, ex-campeões da categoria.

Ex-campeão sem prestígio

A derrota para Sean Brady na luta principal do UFC Londres parece ter abalado o prestígio de Leon Edwards, pelo menos entre os responsáveis pelos rankings. Prova disso é que, além de perder o posto de primeiro colocado no top 15 dos meio-médios, o ex-campeão também foi excluído do ranking peso-por-peso do Ultimate, que não leva em consideração as categorias para classificar os melhores lutadores da liga.

Com a saída de Edwards, o mais novo membro do seleto grupo top 15 peso-por-peso do UFC é Arman Tsarukyan, número 1 no ranking dos leves (70 kg). Quem também foi impactado pela retirada do inglês da lista foi o trio Max Holloway, Sean O'Malley e Charles Do Bronx, que subiu um degrau, cada um, na tabela de classificação.