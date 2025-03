São Paulo vence Athletico-PR e vai às quartas da Copa do Brasil sub-17

O São Paulo se classificou para as quartas de final da Copa do Brasil sub-17 nesta terça-feira ao vencer o Athletico-PR por 3 a 2, no CFA Laudo Natel, em Cotia. Os gols tricolores foram marcados por Lino, Renan e Tiago Santos. Ítalo e Bruninho balançaram as redes para o Furacão.

Como já havia vencido a partida de ida por 1 a 0, no Paraná, o São Paulo avançou para a próxima fase de forma convincente, provando sua superioridade em relação ao Athletico-PR, mesmo tendo permitido o empate em 2 a 2 nesta terça-feira após abrir 2 a 0 no placar.

O jogo

O São Paulo abriu o placar aos 16 minutos. Calci fez boa jogada pela direita e tocou para Brenno, que, por sua vez, ajeitou para Lino chegar batendo de primeira, no ângulo, sem chances para o goleiro do Athletico-PR.

Logo no início do segundo tempo, mais precisamente aos três minutos, o Tricolor jogou um balde de água fria no Furacão ao ampliar. Brenno cruzou rasteiro, Calci fez o corta-luz e Renan precisou apenas completar de primeira para o fundo das redes, deixando os donos da casa ainda mais próximos da classificação para as quartas de final da Copa do Brasil sub-17.

Mas, quem imaginava que o Athletico-PR não reuniria mais forças para reagir se enganou. Pouco depois, aos nove minutos, o Furacão descontou com Ítalo, que recebeu na entrada da área, cortou a marcação e bateu cruzado, rasteiro, estufando as redes.

E não demorou muito para o Athletico-PR empatar. Aos 18, Murilo recebeu de Ítalo, invadiu a área e bateu forte, cruzado, vendo Bruninho completar de primeira para deixar tudo igual e incendiar o jogo.

Só que nos acréscimos o São Paulo tratou de acabar com qualquer esperança de classificação do Athletico-PR. Aos 47 minutos do segundo tempo, Tiago Santos bateu forte, de primeira, após passe de cabeça, marcando um belo gol em Cotia para assegurar a ida do Tricolor para as quartas de final da Copa do Brasil.