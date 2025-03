São Paulo prepara empréstimo de Erick ao Vitória

O atacante Erick provavelmente retornará ao futebol da região Nordeste na sequência da temporada 2025 para a disputa do Brasileirão. O jogador acerta os últimos detalhes para se transferir por empréstimo do São Paulo para o Vitória.

Segundo informações de A Tarde, Erick é aguardado nesta quarta-feira em Salvador. Será a segunda passagem do atacante pelo Vitória. Entre 2018 e 2019, ele atuou no Leão em 32 jogos, marcando 3 gols e distribuindo 2 assistências.

Mesmo no Vitória, Erick irá manter o contrato com o São Paulo até o final de 2026. No time paulista, ele não conseguiu apresentar o futebol esperado. Foram 44 jogos, com 3 gols e 5 assistências.

O melhor desempenho de Erick esteve com a camisa do Ceará. Em 2023, ele chamou a atenção do São Paulo depois de 18 gols e 13 assistências em 52 partidas.