São Paulo ficou 'muito chateado' com nota da FPF, diz Hernan

O São Paulo ficou irritado com a nota da Federação Paulista de Futebol (FPF) reconhecendo duas semanas depois o erro da arbitragem na semifinal do Paulistão, revelou o colunista André Hernan no De Primeira.

O São Paulo recebeu essa resposta e não gostou. Primeiro, pela demora — duas semanas depois, você responde e admite o erro.

Na entrevista do Reinaldo Carneiro Bastos no Conselho Técnico, depois da final definida, ele tirou o peso e cometeu aquele equívoco de falar do Rafael. Depois ele pediu desculpas e reiterou nesta nota.

Ali, no entendimento do São Paulo, já era para a Federação Paulista assumir a culpa. Tanto que no ofício que o São Paulo mandou para Federação no dia seguinte, eles exigem que a Federação assuma o erro, o que eles fizeram duas semanas depois.

André Hernan

O Tricolor acredita que foi lesado gravemente com o pênalti marcado para o Palmeiras e esperava que a FPF admitisse o erro anteriormente.

Quando eles assumem o erro agora, com o Campeonato Paulista já no final, já na véspera da decisão, o São Paulo ficou muito, muito, muito chateado.

Eles ficaram muito insatisfeitos porque esperavam um timing diferente. O São Paulo entende que foi um erro grave contra a instituição.

André Hernan

Há duas semanas, o São Paulo enviou ofício à FPF ameaçando colocar o time sub-20 na próxima edição do Paulistão e exigindo que a entidade reconhecesse o erro da arbitragem — o que aconteceu só agora.

A questão de jogar o Paulista com o sub-20 não é uma decisão tomada, o São Paulo vai repensar, tem toda uma temporada e está pensando na estreia do Brasileiro contra o Sport, e está pensando na fase de grupos da Libertadores.

Morreu o assunto. Não há um racha com a Federação Paulista, mas há uma cicatriz que está aberta ainda.

André Hernan

