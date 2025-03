Santos tem Lucas Veríssimo e Willian Arão no radar para o segundo semestre

Do UOL, em Santos (SP)

O Santos tem pelo menos dois nomes no radar para o segundo semestre: o zagueiro Lucas Veríssimo e o volante Willian Arão.

O que aconteceu

O Santos começa a pensar em opções para a janela de transferências de junho. A ideia é se antecipar no mercado.

Dois dos jogadores na mira são Lucas Veríssimo e Willian Arão. Não há, porém, negociações em andamento até o momento.

Veríssimo é um sonho do presidente Marcelo Teixeira. Ex-Santos e Corinthians, ele está no Al-Duhail, do Catar.

O defensor demandaria investimento. O Peixe não trouxe um novo zagueiro pedido pelo técnico Pedro Caixinha e agora aguarda pelo segundo semestre.

Arão é uma alternativa mais acessível. O contrato no Panathinaikos, da Grécia, termina em junho e ele poderia vir livre.

Aos 33 anos, o jogador ex-Flamengo já foi tentado pelo Santos no início da temporada. Ele poderia atuar como volante e também como zagueiro.

Além de zagueiro e volante, o Santos procura por um lateral-direito. O Peixe vê poucas opções para a posição no mercado.