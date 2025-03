Santos perde do Inter nos pênaltis e é eliminado da Copa do Brasil sub-17

O Santos está eliminado da Copa do Brasil sub-17. Nesta terça-feira, o Peixe perdeu por 4 a 1 nos pênaltis para o Internacional, após vencer por 2 a 1 no tempo normal, no CT Rei Pelé, pelo jogo de volta das oitavas de final. Na ida, em Porto Alegre, o Colorado bateu os paulistas por 2 a 1.

Davi Santos e Benício fizeram os gols dos mandantes, enquanto Raykkonen fez o dos visitantes.

Nas penalidades, o Santos perdeu duas cobranças. O Inter, por sua vez, não desperdiçou nenhuma e fez a festa na casa dos rivais.

A CBF ainda divulgará os detalhes dos confrontos das quartas de final.