Santos faz treino tático em reapresentação e Neymar segue trabalhando separado

Nesta terça-feira, o Santos se reapresentou no CT Rei Pelé após ganhar um descanso na segunda. Visando a estreia do Campeonato Brasileiro, contra o Vasco, o técnico Pedro Caixinha comandou um treino tático.

Neymar segue treinando separado. O atacante está em fase final de recuperação de um edema na região posterior da coxa esquerda. No fim de semana, o astro afirmou que está se sentindo bem e sem dores. A tendência é que ele seja inseridos nas atividades nos próximos dias.

A contusão tirou o camisa 10 da semifinal do Campeonato Paulista e também fez com o craque fosse cortado da Seleção Brasileira.

O Departamento Médico do Peixe ainda conta com o lateral direito Aderlan (processo de transição física, após ruptura do ligamento colateral anterior do joelho) e o lateral esquerdo Souza (lesão ligamentar no tornozelo direito).

No treino desta terça, Caixinha ainda não contou com Tomás Rincón e Soteldo. Ambos servem a Venezuela nas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo e entram em campo nesta noite. Eles devem retornar ao Brasil na manhã desta quarta.

O Santos encara o Vasco no domingo, às 18h30 (de Brasília), em São Januário, pela primeira rodada do Campeonato Brasileiro.