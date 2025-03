Romário rebate críticos e parabeniza Raphinha por 'personalidade'

O ex-atacante Romário comentou sobre a resposta de Raphinha em sua entrevista à Romário TV, quando afirmou "porrada neles" em Brasil e Argentina. O ex-jogador disse que sentiu firmeza e personalidade na fala do camisa 11 da seleção brasileira.

O que aconteceu

Romário rebateu críticas à sua pergunta e à resposta de Raphinha, quando questionado sobre o espírito do confronto desta terça. O ex-atacante disse ainda que espera um gol do atleta do Barcelona, para dar a vitória sobre os rivais.

Senti (firmeza). O problema é que tem uns jornalistas que são escrotos, né? Ficam reprovando o que o cara (Raphinha) falou, e tem uns reprovando até o que eu perguntei. Vai tomar no c*, eu pergunto o que eu quero e o Raphinha tem o direito de responder o que quer. Pelo menos eu vi no Raphinha uma coisa que eu não vejo muito nos jogadores da atualidade, tem muita personalidade. Parabéns para ele. Espero que ele possa fazer o gol que ajude o Brasil a ganhar da Argentina, que é tudo de bom. Romário, ao Lance!.

"A personalidade de antigamente pouquíssimos têm. É uma diferença de você jogar no seu time e jogar na seleção brasileira", disse Romário. "É uma responsabilidade muito grande. Infelizmente, alguns jogadores que são convocados pelo que fazem no seu time, tinham que fazer na seleção e eles não conseguem".

O ex-jogador ainda explicou o que quis dizer com "dar porrada": "Dar 'porrada' é ganhar, entendeu? Fazer gol, ir para cima dos caras. Contra a Argentina tem que estar preparado para dar 'porrada' ganhando e dar 'porrada' mesmo. Tem que se posicionar, se não os caras atropelam".

Brasil e Argentina se enfrentam nesta terça-feira, às 21h. A seleção comandada por Dorival Junior pode alcançar 24 pontos em caso de vitória, enquanto a Argentina já soma 28, na primeira colocação.