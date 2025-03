República Checa soma 2ª vitória nas Eliminatórias Europeias em grupo da perigosa Croácia

Principal rival da forte Croácia pela vaga direta no Grupo L das Eliminatórias Europeias, a República Checa manteve os 100% de aproveitamento nesta largada rumo à Copa do Mundo de 2026 ao golear, nesta terça-feira, a frágil seleção de Gibraltar por 4 a 0, em Portugal. Antes, na estreia, fez 2 a 1 nas Ilhas Faroe.

Tentando retornar para uma Copa do Mundo após 36 anos de ausência - caiu nas quartas de final em 1990 -, a República Checa busca reviver os grandes momentos históricos quando ainda era Checoslováquia e foi vice-campeã em 1934 e, sobretudo, 1962, ano no qual perdeu do Brasil de Garrincha e Pelé (não disputou a decisão por lesão ainda no segundo jogo da competição).

O segundo triunfo checo não demorou muito para ser construído. O primeiro gol no vazio estádio de Algarve, em Portugal, onde Gibraltar manda suas partidas por causa da falta de condições de jogo em seus redutos, saiu logo aos 20 minutos. Cerny recebeu de Sulc, se livrou do marcador e soltou uma bomba de fora da área, acertando no canto do goleiro.

Apesar de criar outras oportunidades, a partida foi para o intervalo com o triunfo magro dos visitantes. Na volta do descanso, Schick, centroavante do Bayer Leverkusen, ampliou. Bem posicionado na pequena área, apenas escorou o cruzamento para trás de Cerny, aos 5 minutos. Sulc ampliou aos 26, após rebote do goleiro, e Kliment definiu aos 50.

Montenegro, que fez 3 a 1 em seu primeiro jogo das Eliminatórias justamente diante de Gibraltar, recebeu as Ilhas Faroe e não conseguiu sair do zero antes do intervalo. Diante de um forte poderio defensivo, só conseguiu abrir o placar aos 51 minutos da fase final, com Kuc, chegando à vice liderança pelos critérios de desempate após duro 1 a 0.

HALLAND MARCA EM VITÓRIA DA NORUEGA

A segunda rodada do Grupo I, no qual a favorita Itália ainda não estreou, teve o confronto direto pela liderança entre Israel e Noruega em Debrecen, na Hungria. E os noruegueses levaram a melhor, subindo para seis pontos após 4 a 2, gols de Wolfe, Sorloth, Ajer e Haaland. Fani e Turgeman fizeram para os mandantes.

Os israelenses caíram para terceiro, com os mesmos três pontos da Estônia, que desencantou com 3 a 2 sobre a zerada Moldávia, fora de casa. Em seus domínios, os moldávios foram prejudicados pela expulsão de Cojocaru com somente cinco minutos.

Já no Grupo J, Macedônia do Norte e País de Gales se enfrentaram na tentativa de se isolar na frente após largarem com triunfos. E guardaram as emoções para os acréscimos do segundo tempo, quando saíram os gols do empate por 1 a 1. Com gol de Moivski, aos 46, em batida na área, a Macedônia abriu frente. Mas a festa durou pouco. Aos 51, Brooks deixou tudo igual. A bola passou entre as pernas do zagueiro e morreu nas redes. Ambos subiram para quatro pontos.

O Casaquistão chegou aos 3 pontos após anotar 2 a 0 no lanterna Liechtenstein, e subiu para terceiro, enquanto a Bélgica só estreia na próxima rodada.