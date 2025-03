Recordista em maratonas consecutivas, brasileiro atravessará a América correndo

O brasileiro Hugo Farias já tem o nome registrado no Guinness Book (livro dos recordes) por ter corrido diariamente os 42 quilômetros de uma maratona durante 366 dias consecutivos. Agora, o maratonista morador de Americana, no interior de São Paulo, prepara-se para encarar um novo desafio: ser a primeira pessoa a atravessar o continente americano correndo. São estimados cerca de 23 mil quilômetros do Alasca, nos EUA, até Ushuaia, na Argentina.

Hugo vai embarcar no começo de junho para Prudhoe Bay, no norte do Alasca. A partir daí, o brasileiro vai seguir viagem até Calgary, no Canadá. Ao entrar nos Estados Unidos, o destino é direto para Denver, de onde ele partirá para a Cidade do México, no México.

"No Alasca, minha preocupação são ursos, mas as rodovias e o trânsito são mais tranquilos. Nos Estados Unidos, a temperatura é o que enxergo como dificuldade. No México e na América Central, é a segurança", declarou Hugo, em entrevista à Gazeta Esportiva.

Na sequência da viagem, o objetivo é o Panamá, onde Hugo pegará um avião até a Colômbia devido à impossibilidade de atravessar essas fronteiras a pé. A Venezuela é o último país antes de entrar no Brasil por Boa Vista, em Roraima. Dentro do solo brasileiro, ele vai descer até chegar na Argentina, partindo na reta final até Ushuaia.

Hugo percorrerá os 23 mil quilômetros acompanhado de um motorhome, que será dirigido por seu fisioterapeuta e servirá como ponto de descanso. Ele ainda contará com uma equipe que inclui nutricionista, médico, staff pessoal e assessoria de imprensa, além do apoio do Incor (Instituto do Coração). No trajeto, ele estará com a equipe de filmagem para a produção de um documentário.

"A preocupação não é só física, é mental. Além de todo acompanhamento com profissionais, eu tenho uma equipe multidisciplinar e ainda estamos decidindo quais equipamentos levaremos. Serei monitorado constantemente para o acompanhamento cardíaco da atividade física durante esse processo. No projeto anterior, eu aprendi que o ser humano foi feito para estar em movimento. Quando exercitamos o corpo, fortalecemos a mente", acrescentou.

Alimentação e descanso

Hugo Farias está reduzindo a gordura do corpo e aumentando a massa magra junto a um nutricionista de sua equipe. Ao longo do trajeto, ele vai ter um consumo focado em carboidratos para maior energia durante o percurso.

No "Projeto Propósito", no qual disputou maratonas durante um ano, ele se alimentava com cerca de 5.500 a 6.000 calorias por dia para aguentar a corrida. Já no atual "Projeto América", o brasileiro vai consumir de 10 mil a 12 mil calorias diariamente.

"Não é apenas corrida, eu tenho que garantir uma reserva energética que permita que eu chegue saudável até o final", justificou.

Por estar com motorhome, Hugo pretende descansar nas estradas quando não estiver próximo de nenhuma cidade. Caso contrário, está planejando os espaços permitidos para a estabilização do veículo.

"O sono é importantíssimo no processo. Como eu não vou passar pelo mesmo lugar dessa vez, eu não tenho alguns equipamentos como a banheira de gelo. Estamos estudando levar uma bota de crioterapia. Preciso de um bom sono e uma boa alimentação", afirmou.

Família

Hugo sabe da preocupação que esse desafio pode causar. O brasileiro quer evitar riscos, correr em frequências certas e estar sempre atento com os conselhos de toda sua equipe.

"Eu converso muito com a família. Óbvio que é difícil aceitar essa ausência temporária. Mas se você olhar o relacionamento conjugal todo, ficaria em média 40 anos juntos, no entanto, esses oito meses passam rápido. É isso que eu tento mostrar para eles", explicou.

Ao começar o desafio em junho, o maratonista planeja chegar em Denver em agosto, para poder se encontrar com a esposa e os filhos na cidade norte-americana. Depois desse período, o plano é reencontrá-los em algumas capitais brasileiras, como Boa Vista (RR), Manaus (AM) e Cuiabá (MT), por exemplo.

"Minha maior preocupação é com a família. Não tem como suprir minha ausência. Minha esposa vai absorver outras responsabilidades e estou fazendo de tudo para minimizar esse impacto. Pretendo fazer acordo com supermercado para deixar a compra em casa e também reformei a casa, por exemplo", complementou.

Corrida contra o tempo

Apesar de todo o planejamento e de o trajeto já estar traçado, Hugo ainda não tem patrocinadores que investem no projeto. O brasileiro busca oportunidades de parcerias para que possa colaborar nesse desafio.

"Temos conversas com algumas empresas como a Fila, que quer ajudar com os tênis. Mas financeiramente, ainda não temos nenhum centavo. Existem várias frentes abertas com outras empresas, mas, de fato, não temos um real investido", completou.

Recordes

Caso complete o desafio, Hugo levará os prêmios "Maiores ultramaratonas consecutivas" e "Primeiro ser humano a cruzar as Américas".