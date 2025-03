Raphinha vai virar piada se não jogar bem contra Argentina, diz Lavieri

Raphinha vai ter que jogar muita bola no Monumental de Núñez lotado se não quiser virar piada mundial por provocar a Argentina antes do clássico de hoje (25), às 21h (de Brasília), analisou o colunista Danilo Lavieri no UOL News Esporte desta terça-feira.

O Raphinha comprou uma briga que ele não está pronto para comprar com a camisa da seleção brasileira — ele nunca mostrou um jogo grande, gigante.

Ele se colocou num beco sem saída: ou ele vai jogar bem, ou ele vai ser meme mundial, vai virar piada na Argentina, no Olé, e vai virar piada aqui no Brasil.

Danilo Lavieri

O colunista reconheceu que Raphinha vive o melhor momento da carreira e conquistou protagonismo no Barcelona (onde é um dos capitães do time), mas ponderou que o atacante criou um clima complicado para si no clássico fora de casa contra a Argentina.

Em entrevista a Romário, Raphinha prometeu gol contra os atuais campeões do mundo e concordou quando perguntado — "Porrada neles?" "Porrada neles! No campo e fora de campo se tiver de ser".

O Raphinha, como um grande jogador, vive um momento em que ele tenta se firmar, vive uma temporada excelente no Barcelona — são 52 participações em gols em 47 jogos, somando aí também os gols com a seleção brasileira.

Então, ele tem realmente um grande momento na carreira dele, provavelmente o melhor ano. Só que ele se colocou numa situação muito ruim pra ele mesmo.

Danilo Lavieri

Como era esperado, as palavras de Raphinha tiveram grande repercussão na imprensa argentina, que destacou a declaração como "forte ameaça".

Essa escalação me dá até medo, diz Arnaldo

A escalação de Dorival Jr. para o clássico contra a Argentina é de dar medo de tão ofensiva, afirmou o colunista Arnaldo Ribeiro no UOL News Esporte.

O Dorival está arriscando demais. Para marcar nesse time aí, só tem o André mesmo, o Joelinton é um jogador que também marca, mas o Wesley é super ofensivo.

A escalação é super ofensiva, estou morrendo de medo só de olhar esse campinho.

Arnaldo Ribeiro

