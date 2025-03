Portuguesa informa compra de Gustavo Henrique, zagueiro que pertencia ao CRB

Nesta terça-feira, a Portuguesa informou que adquiriu em definitivo o passe do zagueiro Gustavo Henrique, junto ao CRB, de Alagoas. O contrato do atleta é válido até o fim de 2028.

Pela Lusa o zagueiro teve boas atuações durante o Campeonato Paulista, o que pode ter sido fundamental para a decisão de compra. Até aqui, foram nove partidas pelo Estadual e uma pela Copa do Brasil.

Agora, o defensor contribuirá para a disputa da Série D do Campeonato Brasileiro.

"Desde que cheguei aqui, deu pra ver que eram pessoas sérias trabalhando. Todos os funcionários agregam bastante, fazem o projeto evoluir diariamente e isso me incentivou a ficar. A Lusa ainda tem muito a crescer e nosso principal objetivo do momento é o acesso à Série C. Estou muito feliz com a minha renovação e espero continuar ajudando o clube", disse.

A Portuguesa estreia na Série D contra o Boavista. A partida, ainda sem horário definido, está prevista para acontecer no fim de semana dos dias 12 e 13 de abril.