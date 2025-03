'Porrada neles' vai de lema a motivo de precaução na torcida da seleção

Do UOL, em Buenos Aires

Não há indiferença entre a torcida brasileira (e as reações argentinas) depois de Raphinha falar "porrada neles", pensando no clássico de hoje com a Argentina.

Há quem considere o trecho da entrevista a Romário um lema apropriado para o jogo no Monumental de Núñez. Tanto que teve torcedor repetindo a frase da entrevista para o próprio Raphinha, na chegada da seleção a Buenos Aires.

Mas há quem fique mais alerta por questões de segurança na capital argentina.

Para integrantes de movimentos mais organizados de torcedores que acompanham a seleção, como Torcida Canarinho e Movimento Verde Amarelo, a fala do jogador serviu como ingrediente a mais na precaução.

Os grupos normalmente divulgam com muita antecedência os locais de concentração e reunião de torcedores pré-jogo. Mas a postura foi diferente desta vez.

"Essa precaução a gente está tendo é muito depois de como repercutiu. Estamos pensando também na saída do estádio", explicou ao UOL Raphael Nóbrega, do MVA.

"Não tivemos nenhum problema ainda, estamos sendo bem tratados. Assim como os argentinos foram no nosso esquenta no Rio, mas teve uma briga no Maracanã. A gente sabe que tem que ficar esperto porque é um clássico e a rivalidade está mais acirrada", completou Daniel Leon, da Torcida Canarinho.

Nos bastidores da seleção, a tentativa é não dar tanto volume para a questão. Dorival tirou peso na coletiva. Lionel Scaloni fez a mesma coisa no lado argentino.

Raphinha não se movimenta para explicar ou dar mais contexto à frase. Nos corredores da seleção, a percepção é que só o jogo mesmo vai dar a dimensão real do efeito da frase do jogador a Romário.

A Romário TV já esperava que a declaração fosse repercutir. A entrevista foi feita na terça-feira, ainda antes do jogo contra a Colômbia.

O que torcedores que estavam no hotel do Brasil disseram

Acho que a gente está precisando de mais jogadores que vão enfrentar. A seleção é isso. A gente vai com tudo para cima deles. Isso é a emoção de viver o que é o Brasil. Acho que o Raphinha fez certo.

Thiago

Se os caras não falam, a gente reclama. Quando eles falam, reclamam também. Eu acredito que o Raphinha tem personalidade, apesar de o Romário ter induzido ele a falar. É um negócio que estava engasgado. Os jogadores queriam falar isso e o Raphinha foi o porta-voz.

Pedro