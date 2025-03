'Porrada neles': Raphinha apimenta clássico com improviso do ídolo Romário

O Brasil ainda não tinha nem vencido a Colômbia ainda, e Raphinha já tinha gravado o "porrada neles" diante de Romário, que apimentou o clássico de hoje, contra a Argentina.

O jeito que a entrevista e a resposta forma feitas uniu, às vésperas do jogo mais quente do continente, a criatividade de Romário com o encantamento e a liberdade de Raphinha diante de um ídolo.

Logo que se aproximou para começar a entrevista com Romário, Raphinha passou a mão nas pernas do Baixinho e depois nas próprias. Um ritual para "captar" a energia de quem fez mais de mil gols na vida, foi melhor do mundo e ganhou uma Copa.

Frente a frente estavam o atual camisa 11 da seleção e aquele que mais brilhou usando esse número. O gelo foi quebrado. O jogador, mais solto e sincero do que costuma ser diante de entrevistadores mais "tradicionais".

Quando chegou a hora de falar sobre a Argentina, Romário usou uma tática que aplicava nos tempos de jogador: recorreu a expressões de impacto.

O UOL apurou que o tema estava no script, mas o jeito de colocar a pergunta a Raphinha veio com a inventividade de quem é um frasista conhecido no meio do futebol:

"Porrada neles?", indagou Romário.

Raphinha não tirou o pé da dividida.

"Porrada neles, sem dúvida", rebateu o jogador, que depois emendou algo que Romário não tinha colocado inicialmente:

"No campo e fora do campo, se tiver que ser".

"Gostei, é isso aí. Argentino tem que bater doído, porque eles são f...", reagiu o Baixinho.

Em outro trecho da conversa, Raphinha praticamente repete as palavras de Romário:

- Vai fazer o gol contra a Argentina?

- Vou.

- Com tudo?

- Com tudo

- F-se eles?

- F-se eles.

Quem estava na sala — entre assessores e produtores da equipe de Romário — já percebeu que a frase de Raphinha tinha potencial alto para repercutir. Não por acaso virou teaser da entrevista nas redes sociais e corte com destaque.

Raphinha foi entrevistado na mesma ocasião de Endrick e Rodrygo. Mas os outros dois deram entrevistas menos apimentadas. Tudo isso depois de uma sessão no Senado em que fez a leitura do relatório final da CPI das Apostas.

A busca por personagens de peso é uma estratégia da Romário TV para catapultar o canal do Baixinho. Agora na faceta produtor de conteúdo, Romário começou com Neymar. Depois, engatou Ronaldo e Bebeto. Agora, fez o trio da seleção atual.

Romário costuma dizer que quer "sarrafo alto" e só "p... de cachorro", expressão para exemplificar o quilate dos convidados.

Ao fim da conversa, Raphinha ainda ganhou uma camisa da seleção, réplica do modelo usado na Copa do Mundo de 1994. A amarelinha de Romário estava sobre a mesa para compor o cenário. Virou lembrança autografada de um dia do qual Raphinha vai se lembrar por muito tempo.

Já no quarto do hotel em que a seleção brasileira estava em Brasília, estendeu sobre a cama, tirou foto e postou nas redes sociais. O jogador, que levou uma cotovelada do zagueiro Otamendi no último jogo contra a Argentina, não vai se manifestar até o jogo para explicar melhor o que quis dizer ou colocar panos quentes na situação.

Hoje, contra a Argentina, tem a oportunidade de colocar em prática o que prometeu e também lidar com a reação do outro lado.