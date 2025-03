Pênalti para Palmeiras foi maior erro da história do VAR? Colunistas opinam

O pênalti para o Palmeiras contra o São Paulo na semifinal do Paulistão 2025 é o maior erro da história do VAR no futebol brasileiro?

No UOL News Esporte desta terça (25), os colunistas Arnaldo Ribeiro, Danilo Lavieri e Renato Maurício Prado esquentaram o debate após a Federação Paulista enfim reconhecer que a equipe de arbitragem errou.

Arnaldo: É o maior erro do VAR no Brasil

Não é um erro qualquer, é o maior erro da história do VAR no Brasil, numa partida decisiva. Desde o advento do VAR, não é o erro do VAR, é o combo.

É um jogo que foi decidido num pênalti inexistente, que o VAR poderia corrigir. E o que a gente vê no vídeo é o [Rodrigo] Guarizo tentando desesperadamente referendar a decisão do árbitro de campo, tentando enxergar alguma coisa que não existiu.

Nunca houve num lance polêmico de VAR no Brasil unanimidade; dessa vez, houve. Então, não é um erro qualquer -- é um erro que mancha o campeonato.

Arnaldo Ribeiro

Lavieri: Flamengo teve erro mais claro a favor

Eu não concordo. Só para não ficar no Palmeiras e São Paulo, que eu já citei o erro do VAR de deletar as imagens, eu vou dar outro exemplo neutro aqui: o Flamengo contra o Emelec, o pênalti que classificou o Flamengo do Jorge Jesus e 2019, é o maior erro da história do VAR.

Em 2019, já tinha VAR e aquele lance foi unanimidade, todos os árbitros falaram que não foi pênalti. Para mim, esse erro, por exemplo, é muito mais claro do que o do Vitor Roque. E numa Libertadores, que consegue ser mais grave. Não concordo de jeito nenhum que foi o maior erro na história.

Danilo Lavieri

RMP: Foi o maior erro do VAR, sim

O que me assusta na análise do VAR é que não tem um infeliz pra levantar e dizer: vem cá, mas será que ele não se jogou? Ninguém fala isso, é incrível, não há em momento nenhum uma possibilidade de contestação.

É muito preocupante. E esse foi o maior erro da história do VAR, sim. O Danilo fica tentando meter o Flamengo no meio só pra tirar o Palmeiras, entendeu?

Renato Maurício Prado

